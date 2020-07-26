ابيع لحم الحمير من قبل عشر سنوات... اعترافات صادمة لبياع لحم الحمير بعد القبض عليه

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت السلطات المصرية المحلية في مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج بمصر، من ضبط نصف طن لحوم حمير معدة للبيع للمواطنين، وذلك في أعقاب تنفيذ حملة كبيرة على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطرى لمتابعة اللحوم والذبائح بالأسواق.
وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقي سوهاج، أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بأحد المنازل بناحية قرية الحواويش، والتحفظ عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات، وجارٍ استمرار حملات متابعة الملاحم ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق بشأنها.
وينتشر في مصر البيع السري للحوم الحمير رغم محاولات السلطات الحد منها في الأسواق.
ورغم خلو القانون المصري من مواد تجرم الاتجار بلحوم الحمير إلا أن وسائل إعلام توضح أنه يتم التعامل معه تحت طائلة جريمة ”الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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