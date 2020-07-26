شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل خبر صادم صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر وهز كل اركان الشرعية !.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين خبر اللقاء الذي جمع بين وزير الاعلام التابع لحكومة الحوثيين ورئيس تحرير اهم صحيفة رسمية يمنية . واوضحت القناة إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في الحكومة الشرعية محمد علي سعد وصل اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء قادما من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن . وبحسب القناة فإن ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثيين الغير معترف بها استقبل اليوم، محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا فور وصوله إلى صنعاء قادما من عدن .

وقال الشامي ” نحن اليوم في استقبال محمد علي سعد نرحب به ، في صنعاء ، أباً ومعلماً وأستاذاً، نستفيد ونستلهم منه، كمدرسة في الإعلام والسياسة، وشرف كبير لنا أن يكون بيننا “

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