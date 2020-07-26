شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إعلامي كبير ينسلخ عن الشرعية ويصل صنعاء معلناً ولاءه للحوثي (شاهد صورته مع قيادة المليشيا) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والإعلام محمد علي سعد، يوم السبت، انشقاقه عن الشرعية ووصله إلى العاصمة صنعاء.

وكشف محمد علي سعد في لقاءه الذي كان في استقباله وزير الإعلام بحكومة الحوثيين في صنعاء ضيف الله الشامي، عن ما يحدث في المحافظات الجنوبية وخصوصاً عدن ومدى حالة الانهيار في الخدمات والانفلات الأمني المريع جنوبي اليمن.

Advertisements

وقال سعد: “من يتساءل عن سبب زيارتي لصنعاء فقد أتيت لكي أحمي وطني من الاحتلال والتشطير والاقتتال وهذا ما أتيت من أجله”.

وحظي رئيس مجلس إدارة 14 أكتوبر باستقبال رسمي لافت من وزير إعلام حكومة الحوثيين بصنعاء، حيث قال الشامي إنه شرف كبير لهم أن يكون محمد سعد بينهم، واصفاً إياه بالأب والمعلم والأستاذ وأنه مدرسة في الإعلام والسياسة.