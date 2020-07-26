شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إعلامي كبير ينسلخ عن الشرعية ويصل صنعاء معلناً ولاءه للحوثي (شاهد صورته مع قيادة المليشيا) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والإعلام محمد علي سعد، يوم السبت، انشقاقه عن الشرعية ووصله إلى العاصمة صنعاء.
وكشف محمد علي سعد في لقاءه الذي كان في استقباله وزير الإعلام بحكومة الحوثيين في صنعاء ضيف الله الشامي، عن ما يحدث في المحافظات الجنوبية وخصوصاً عدن ومدى حالة الانهيار في الخدمات والانفلات الأمني المريع جنوبي اليمن.
وقال سعد: “من يتساءل عن سبب زيارتي لصنعاء فقد أتيت لكي أحمي وطني من الاحتلال والتشطير والاقتتال وهذا ما أتيت من أجله”.
وحظي رئيس مجلس إدارة 14 أكتوبر باستقبال رسمي لافت من وزير إعلام حكومة الحوثيين بصنعاء، حيث قال الشامي إنه شرف كبير لهم أن يكون محمد سعد بينهم، واصفاً إياه بالأب والمعلم والأستاذ وأنه مدرسة في الإعلام والسياسة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل إعلامي كبير ينسلخ عن الشرعية ويصل صنعاء معلناً ولاءه للحوثي (شاهد صورته مع قيادة المليشيا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.