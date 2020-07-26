شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في صنعاء .. حريق هائل يلتهم أهم الأسواق في العاصمة ( شاهد أولى الصور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل بأحد الاسواق السوداء في صنعاء قبل قليل. وقال مواطنون لكريتر سكاي:اندلع حريق بسوق سوداء لبيع البنزين في جولة سبأ. وتسبب الحريق بأضرار مادية لبايعين البنزين. Advertisements

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