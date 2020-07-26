شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توجه تحذيراً عاجلا لهذه الدولتين العربيتين وتهدد بالرد العسكري ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، إن سوريا ولبنان تتحملان مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيهما صوب الدولة العبرية، في خضم توتر متزايد بين الطرفين.

وأضاف نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن إسرائيل تعمل في “الجبهة الشمالية (سوريا ولبنان) نعمل وفقا لسياسة متسقة مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا الشمالية”.

وتنظر إسرائيل بخطورة لمرتكزات القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في سوريا، خاصة ميليشيات حزب الله، بوصفها خطر شديد، وتوجه لها ضربات صاروخية شبه يومية.

وتابع نتانياهو:” لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا “، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على أي تهديد كان.