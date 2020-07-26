شكرا لقرائتكم خبر عن عشيق نجمة سعودية حسناء ينشر صور فاضحة لها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت السعودية العنود العيسى مجدداً الجدل بسلسلةٍ من التغريدات نشرتها ووجهت فيها دعوتها للفتيات بعدم الثقة بالرجال العرب، ودعتهنّ إلى إقامة علاقة عاطفية -إن تمكّنّ- مع أجنبي. ووصفت العنود العيسى في هجومها، العرب بأنهم “جرب” –على حدّ تعبيرها-، مستنكرة ما اعتبرته تدّخل الرجال في حياة الأنثى العربيّة وقالت في تغريدة أخرى: ” ولو كنتي تتحجبين قالو تغطي. ولو لابسه عبايه قالوا تحجبي ولو لابسه ضيق انتي (عاهرة) ولو تطلعين مفاتنك فانتي تطلعينها عشان تغرينه طويل العمر. كنه اكبر همك بالحياة انك تغرينه”. وذكر أن معنى كلامها أنّ الفتاة العربية من المستحيل أن تُرضي أحداً لو عملت أيّ شيء، ووجهت كلامها لمتابعتها وقالت: “ريحي راسك ودورولكم اجانب احسن”. وأضافت في تغريدةٍ أُخرى: “ايه نسيت.. واذا انتي تصورين جسمك خلاص تصيرين بنت ليل وقصص تطلع عنك ما تدرين من اي مخ خيالي طالعه وانتي متكيه بالبيت لحالك مع نفسك بس لانك تحطين صورك”. وانتقدت العنود العيسى تفكير البعض في أنّ “البنت عار”، معتبرةً ذلك تخلفاً. وعن الصور التي تنشرها لجسمها قالت العنود: ” ترا اصور جسمي لاني كنت دبا وجلست عشر سنين غيرت حياتي كلها وتعبت على جسمي وفرحانه فيه موب عشان اغريك انت وياه”. وكانت السعودية العنود العيسى كشفت أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به. ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز. وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”. وعبر هاشتاغ “العنود العيسى” انتشر التسجيل الصوتي لها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مغرّدون صورةً “نايف”، وبعضاً من الرسائل بينه وبين “العنود”، ومن ضمنها صورها الفاضحة .

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