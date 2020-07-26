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عدن - ياسمين التهامي - سياسي خليجي.. احدى دول التحالف تدفع بمسؤولين يمنيين الى الارتماء في احضان الحوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ سياسي سعودي ان يمنيين كثر بدأوا يفكرون في الارتماء في احضان الحوثي بسبب اليأس من سياسة بعض دول التحالف. وحذر الكاتب والسياسي سليمان العقيلي من خطورة هذه المتغيرات . وأضاف بالقول :" اليأس من احدى دول التحالف بدأ يدفع يمنيين للتفكير في الارتماء باحضان الحوثي ! هل هذا ما خطط له عضو التحالف لتغيير المعركة ضد الشرعية بدلآ من الحوثي وابقاء مصدر الخطر الحقيقي قائمآ (بل مرتاحآ ) ؟! سياسي سعودي ان يمنيين كثر بدأوا يفكرون في الارتماء في احضان الحوثي بسبب اليأس من سياسة بعض دول التحالف. وحذر الكاتب والسياسي سليمان العقيلي من خطورة هذه المتغيرات . وأضاف بالقول :" اليأس من احدى دول التحالف بدأ يدفع يمنيين للتفكير في الارتماء باحضان الحوثي ! هل هذا ما خطط له عضو التحالف لتغيير المعركة ضد الشرعية بدلآ من الحوثي وابقاء مصدر الخطر الحقيقي قائمآ (بل مرتاحآ ) ؟!

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