شكرا لمتابعة خبر عن اترك القهوة والشاي وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر وكانك ولدت من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اترك القهوة والشاي وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر وكانك ولدت من جديد



قال متخصصون في التغذية الصحية، أنه يمكن إزالة السموم، التي تتراكم في جسم الإنسان نتيجة البيئة المحيطة، عن طريق تناول بعض المنتجات الخاصة. وأعد الخبراء، قائمة بأبرز تلك المنتجات، كالشمندر، حيث يعد من المنتجات التي تساعد على إخراج السموم من الجسم، حيث يسرع استعادة خلايا الكبد، المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: اترك القهوة والشاي وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر وكانك ولدت من جديد عاجل: هادي يطيح بوزير الدفاع المقدشي من منصبه ومباركة سعودية واماراتية وأمريكية بهذه الخطوة..لن تصدق من هو وزير الدفاع الجديد ( صورة + الاسم ) رجل اعمال عربي يشبع رغبته الجنسية بفتاة جديدة يوميا..لكن النهاية كانت مروعة وكارثية وصدمت الجميع

واقعة صادمة ارعبت كل العائلات وصعقت كل نساء الخليج..اختطاف طفلة صغيرة وهتك عرضها داخل حمام للنساء Advertisements عاجل وخطير: ولي العهد السعودي يخرج عن صمته ويوجه صفعة مدوية للزبيدي وولي عهد ابو ظبي ويقلب الطاولة عليهم بخطوة شجاعة جعلتهم يدركون استحالة السيطرة على الجنوب نبتة رخيصة الثمن وطعمها لذيذ ومتوفرة في كل منزل اذا تناولتها على الريق او قبل النوم فإنها توقف ارتفاع السكر في الدم وتحمي القلب وتمنع حدوث الجلطات أم عربية متحجرة القلب وعديمة الرحمة تقتل رضيعها فور ولادته بطريقة بشعة لا تخطر على بال ابليس وسببت صدمة للجميع عاجل وخطير..يمني من ابناء هذه المحافظة برتبة عقيد يقتل اخاه الصغير بطريقة مروعة ويتركه ينزف حتى الموت..لن تصدق لماذا قتل العقيد اخاه بتلك الطريقة المرعبة وأشار الخبراء أنه يمكن تناول حبة الشمندر إما نيئة أو مسلوقة، وكذلك على شكل عصير. وجاء في القائمة أيضا الزنجبيل، حيث يحتوي على عناصر دقيقة ومواد نشطة بيولوجيًا تساعد الكبد على إزالة السموم ، وتساهم أيضًا في عمل الجهاز الهضمي، وعلى وجه الخصوص، يمنع تكوين الغازات. ويعد الكلوروفيل مادة جيدة لإزالة السموم من الجسم، حيث تتواجد في الملفوف والخضار ذات اللون الأخضر، حسب موقع "med2". وأضاف الخبراء أن عصير الليمون المضاف إليه الماء، يساعد على تخطي حرارة الصيف وإزالة السموم من الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اترك القهوة والشاي وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر وكانك ولدت من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.