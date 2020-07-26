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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: هادي يطيح بوزير الدفاع المقدشي من منصبه ومباركة سعودية واماراتية وأمريكية بهذه الخطوة..لن تصدق من هو وزير الدفاع الجديد ( صورة + الاسم )

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