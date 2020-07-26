إب..مقتل وإصابة 3 مواطنين بينهم طفل في صراعات على أراضي

قتل وأصيب مواطنين بينهم طفل في اشتباكات مسلحة بين أسرتين في خلافات على أراضي، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً يُدعى "رياض الرباعي" قتل وأصيب 2 آخرون في حادثة تبادل إطلاق نار بين أسرتي "الرباعي" و"عياش" على خلفية صراع على أراضي.



وأضافت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى إصابة الدكتور محمد عياش مدير مكتب الصحة في مديرية قعطبة بالضالع ـ أحد طرفي الاشتباكات ـ وإصابة آخر بجواره.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صراعات مسلحة على الأراضي زادت حدتها مع سيطرة الانقلابيين على المحافظة، وخلفت تلك الصراعات مئات القتلى والجرحى خلال السنوات الخمس الماضية.



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