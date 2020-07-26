أحد أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر: توكل كرمان تعمل من أجل الإخوان لا اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

سيد مصطفي

قال خالد شيبة أحد أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر ، إن الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان هي تعمل فقط من اجل التنظيم وليس من اجل الوطن، والإخوان أخذوا من دول التحالف مئات المليارات وكم كبير جدآ من الاسلحة المتطورة ذهبت إلى حساباتهم الخاصة.

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وأكد شيبة لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتم تحرير تعز والحديدة ولم تستقر عدن المحررة من جراء تصرفات حزب الإصلاح الغير منضبطة، المؤامرة على اليمن تطبخ من تركيا وقطر ورسمت اتفاقات خطيرة من تحت الطاوله مع إيران، تم السيطرة على مأرب من اجل النفط اما تعز محاصرة من الحوثيين من جهه ومن الإخوان من الجهه الأخرى.

واضاف القيادي بالجالية اليمنية، أنه دون ادنى شك فلا يمر حادث في الجنوب خاصة الا وكان لجرثومة القرن اليد الطولا بشواهد كثيره وواضحه وتاريخهم كفيل بما صنعوا ويصنعوا. وبخصوص هذا الحادث الذي كان لهم الفضل الكبير به وهذا يقيني وقناعتي والايام ستثبت هذا الامر ولا أؤمن بتاتًا بشماعة الحوثي ومصادرة.