شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض اتاوات جديدة على المواطنين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، تضييق الخناق على المواطنين والتجار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة. وقالت مصادر محلية إن المليشيات الانقلابية فرضت على المواطنين في العاصمة صنعاء إتاوات مالية جديدة على المدنيين والتجار تحت مسمى دعم الجبهات. وأوضحت المصادر أن المليشيات شددت على التجار والمواطنين بضرورة دفع مبالغ مالية لصالح الجماعة قبل عيد الأضحى. Advertisements ونقلت وسائل إعلام عن سكان محليون وتجار، إنهم تلقوا إخطارات بضرورة دفع مبالغ مالية لصالح المليشيا قبل عيد الأضحى، واعتبرت المصادر أن تلك الاجراءات تمثل استفزازا جديدا ووسيلة لاستنزافهم فيما هم يواجهون أزمات خانقة

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