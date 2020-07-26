شكرا لقرائتكم خبر عن رجل سعودي يستخدم خدع ماكرة لنهب أموال الوافدين في مكة.. ماذا كان يفعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على شخص متورط في ارتكاب ثلاث جرائم بانتحال صفة رجل أمن في مدينة مكة المكرمة.ووفقا لوكالة "رويترز" فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي، أكد أنه تم إيقاف شخص قام باعتراض الوافدين والاستلاء على أموالهم.

وأضاف الغامدي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه من أجل إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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وألقت شرطة الرياض في وقت سابق، القبض على تشكيل عصابي لتورطهم باقتحام منزل مقيم واحتجازه وأفراد أسرته بحي المنار في الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص ستة مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزانة بها مبلغ مالي يقدر بـ2.300.000 ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250.000 ريال.

وأوضح التويجري، أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35.000 ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، ومخدرات و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.