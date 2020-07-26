شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق بمديريتي حرض وحيران بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديريتين. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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