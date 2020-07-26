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قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حجة

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اليمن العربي ـ حجة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حجة

الخليج 365 ـ حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق بمديريتي حرض وحيران بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديريتين.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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