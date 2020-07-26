مليشيا الحوثي تقصف قرى في التحيتا جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت المليشيا الموالية لإيران قرى في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف BNB وقذائف آر بي جي بشكل عشوائي بجانب فتح نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وتنفيذ عمليات قنص على المارة في الطرقات.



وتواصل المليشيا الحوثية خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ دخوله حيز التنفيذ أواخر العام 2018 بناء على اتفاق أبرمته الأطراف اليمنية برعاية أممية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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