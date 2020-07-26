اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيات الحوثي تنهب محتويات وأرشيف مكتب التربية بالجوف

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تنهب محتويات وأرشيف مكتب التربية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

مليشيات الحوثي تنهب محتويات وأرشيف مكتب التربية بالجوف

متابعات_ الخليج 365

بدأت مليشيات الحوثي عملية نهب واسعة لمبنى مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف (شمالي اليمن) والسكن التابع للمكتب.

 

Advertisements

وذكرت مصادر محلية، أمس السبت، أن عناصر تابعة للحوثيين قامت بنهب كافة محتويات مكتب التربية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، من ملفات الموظفين ووثائق الطلاب وأرشيف المكتب بالإضافة الى نهب الأثاث ومعمل الكمبيوتر ومخازن الكتب.

 

وأضافت المصادر أن عناصر الحوثي لم تكتفِ بعملية النهب التي طالت كل محتويات المكتب والسكن التابع له بل قامت بخلع الأبواب والشبابيك وتكسير المحتويات التي لم يستطيعوا نهبها.

 

يأتي ذلك في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على المحافظة في مارس الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تنهب محتويات وأرشيف مكتب التربية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا