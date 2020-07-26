المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة، اليوم الأحد، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية التي طالت القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين جنوب المديرية. وأكد المصدر، أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتعاملت معها بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت بسقوط خسائر بشرية ومادية. وتتوالى الخسائر والضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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