تعز.. اللجنة العملياتية المشتركة تزور إدارة شرطة مديريَتي القاهرة وصالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

زارت اللجنة العملياتية المُشكلة من كافة الوحدات العسكرية والأمنية والمُكلفة من قيادتي المحور وشرطة المحافظة إدارتي شرطة مديرية القاهرة ومديرية صاله برئاسة مدير القيادة والسيطرة بمحور تعز العميد سعد اليوسفي ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي وبحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي ورؤساء العمليات في الألوية العسكرية والوحدات الأمنية لتفعيل الخطة العملياتية المشتركة في المديرية حيث كان في استقبالهم.



وخلال الزيارة عقدت اللجنة العملياتية لقاءبمُدراء شرطة المديريتين حيث التقت بمدير شرطة مديرية القاهرة العقيد سلطان القيسي ومدير شرطة مديرية صالة المقدم وضاح الدباني وناقشت معهم مجمل القضايا الأمنية في المديريتين والسبل الكفيلة واللازمة لتنفيذ الخطة العملياتية المشتركة والتي تمثل خطوة مهمة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين أمنيا والعابثين بالأمن ورصد الخلايا النائمة , من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي بين قيادات الجيش في محور تعز وقيادات شرطة المحافظة.

Advertisements

كما عقدت اللجنة لقاءً مع اللجان الأمنية المُشكلة في المديريتين وناقشت معهم مجمل القضايا الأمنية وتطرقت للصعوبات والمعوقات التي العمل الأمني ووصع المعالجات والحلول المناسبة لها , كما تم مناقشة السُبل الكفيلة واللازمة لتنفيذ الخطة العملياتية المشتركة والمعدة م قبل قيادة الجيش الوطني بمحور تعز وشرطة المحافظة.

وأكدت اللجنة بأن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع الجيش الوطني ماضون في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كل شبر من مدينة تعز ومناطقها المحررة , مؤكدبن في ذات السياق أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن المحافظة والنيل من مقدراتها.

وناقشت اللجنة الخطوات العملية والتدابير اللازمة التي ستطبق من قِبل شرطة المديريتين بناء على ماتم إقراره في الخطة العملياتية المشتركة والمُعدة من قِبل قيادة الجيش الوطني وشرطة تعز من خلال الإنتشار الأمني الواسع وتضييق الخناق على كل المطلوبين أمنيا والقاء القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة.