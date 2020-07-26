شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ورشة عمل حول الاستجابة الانسانية في اليمن بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت شبكة النماء للمنظمات الاهلية اليوم، بسيئون، ورشة عمل حول " الشراكة والاستجابة الانسانية في اليمن ".



واشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، باقامة الورشة التي تساهم في تحريك المجال التنموي والاغاثي في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.. مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني تلعب دورا اساسيا في مساندة جهود السلطات المحلية، واهتمامها بتدريب وتأهيل كوادرها لمواكبة متطلبات المرحلة والعمل على تسخير الخبرات التراكمية في النهوض بالمجالات الخدمية في الواقع المحلي.

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