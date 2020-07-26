المهرة.. توزيع كسوة العيد من مركز سلمان للإغاثة للنازحين وذوي الإحتياجات الخاصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 المهرة - الخليج 365 دشن الشيخ محمد أحمد الزويدي القائم بأعمال مدير عام سيحوت، توزيع كسوة العيد المقدمة من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفذه إئتلاف الخير بمحافظة المهرة.

واستهدف توزيع كسوة العيد للنازحين والمهمشين وذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء والمحتاجين بالمديرية. Advertisements وفي التدشين شكر الزويدي، حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مساهمته في رسم البسمة على وجه المحتاجين بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك. ودعا الزويدي، المنظمات الإغاثية إلى الحذو بمركز الملك سلمان ومساعدة الفقراء واستهداف أعداد أكبر من الفئات المستحقة للدعم والمساعدة، شاكراً إئتلاف الخير للإغاثة على جهوده الملموسة في الجوانب الإغاثية. حضر التدشين، الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بسيحوت والشيخ سالم أحمد علوش مدير مركز الانزال السمكي بسيحوت ومندوب إتلاف الخير للأعمال الإنسانية بالمهرة الاستاذ صهيب جوبان والمنسق بسيحوت الأستاذ نعيم بامؤمن

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