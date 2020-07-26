مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



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وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المنطقة بقذائف BNBوقذائف آر بي جي بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وتنفيذ عمليات قنص على المارة في الطرقات.

وأضافت المصادر، أن القصف والإستهداف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للأمم المتحدة.