شكرا لقرائتكم خبر عن هروب اكبر رئيس مؤسسة صحفية تابع للشرعية الى صنعاء وسط استقبال كبير من الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اليمن-خاص
وصل رئيس مؤسسة حكومية صحفية في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الإنتقالي الى صنعاء وسط استقبال رسمي حوثي .
واستقبل وزير اعلام جماعة الحوثيين ضيف الله الشامي رئيس مجلس إدارة صحيفة 14 اكتوبر الحكومية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي محمد علي سعد وصل الى صنعاء واعلن التحاقه بالحوثيين، وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين ان اللقاء ناقش معاناة الكوادر الصحفية والإعلامية وأبناء المحافظات الجنوبية.
ومحمد علي سعد واحد من ابرز الصحفيين العدنيين الذين عملوا في مجال الصحافة الورقية بعدن.
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