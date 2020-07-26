شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة اليمنية التي ظهرت في مسجد آية صوفيا ترد على منتقديها ردا مفحما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت المذيعة اليمنية امل علي التي ظهرت في مسجد اية صوفيا على منتقدين بفيديو رصده البلاد نت وقالت امل علي ن البلد يمر به الكثير من الأحداث التي تستحق الاهتمام والمتابعة وأن هؤلاء المنتقدين لايعلمون ماذا يحدث في البلد من المهرة إلى تعز وصرواح واهتموا فقط بدخول مذيعة مسجد بالبنطلون بحسب ماذكرت . Advertisements يذكر ان أمل علي تعمل في قناة بلقيس المملوكة للناشطة الاصلاحية توكل كرمان وظهرت في فيديو ترتدي الجنيز بالمسجد ما اثار جدل كبير .

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