شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة الشرعية تنجح في إدراج ثلاثة مكونات جنوبية ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة المرتقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الحكومة اليمنية الشرعية، في إدراح ثلاثة مكونات سياسية جنوبية، ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة الجديدة المترقب تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.

وذكرت مصادر حكومية وإعلامية، أن الشرعية نجحت بإدراج مكونات المهرة وحضرموت وأبين ضمن الـ12 حصة من المحافظات الجنوبية اليمنية، والتي ستحظى المحافظات الشمالية بنصيب مماثل فيها.

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يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المجلس الانتقالي سياسة التصعيد ضد الشرعية وحشد الشارع باعتباره صاحب الشعبية الأكبر في المحافظات الجنوبية، ليكون هو الممثل الأول للجنوب في أي مشاورات حكومية.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض، مشاورات مستمرة ومتواصلة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للبحث عن آليه متوافق عليها لبدء تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.