شكرا لمتابعة خبر عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الجيش الوطني ، وجماعة الحوثي ، صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر قبلي بأن الجيش الوطني أفرج عن نجل محافظ محافظة البيضاء المعين من "جماعة الحوثي ، فارس على محمد المنصوري، بعد 3 أشهر ونصف من أسره وقريبه "أسامة ناصر المنصوري" في كمين بجبهة الحازمية شرق البيضاء، مقابل إطلاق سراح الشيخ القبلي الضابط في الشرطة العسكرية محمد عبد القادر العبدلي، اعتقلته "جماعة الحوثي " في فبراير الماضي بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

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وأضاف أن الصفقة شملت تبادل رفات 4 من المقأومة الموالية للجيش الوطني، مقابل رفاة النقيب في القوات جماعة الحوثي " نعيم ناصر صالح الجوفي.

وكانت "جماعة الحوثي " قظ أعلنت الخميس الماضي، على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، تحرير 10 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية عبر وساطات محلية في جبهتي شبوة ومأرب، جنوب شرقي وشمال اليمن.