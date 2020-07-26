شكرا لقرائتكم خبر عن كم تقدر ثروة الفنان الكبير حسن حسني ستذهل بما فعل بها أمرا لا يصدق!!ستتفاجئ حتما!! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:52 مساءً - استرجعت فاطمة ابنه الفنان الراحل حسن حسني أهم اللحظات التي كانت تجمعها في حياتها مع والدها الفنان الراحل.

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وقالت فاطمة خلال لقاء خاص مع برنامج الجمعة في مصر من داخل منزل الفنان الراحل حسن حسني والتي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد من خلال حلقة خاصه باسم “في حب حسن حسني”: بابا كان أب حنون جدا وكان بيسأل عليا مرتين في اليوم وكان بيقلق لو مردتش.

وتابعت قائلة: “كان يعاملني دائمًا أنني مازلت طفلة في نظره.. وكنا نحرص على أن نكون بجواره دائما.

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وعن تدخل أبنائه في اختيارات أعماله أجاب نجله هشام قائلا: “لم أتدخل في اختيارات أعماله لكنه إذا أحب عمل كان يقبله فورا.

وأردف نجل الفنان الراحل حسن حسني قائلًا: “بابا كان بيأخذ رأينا ودائما يعاملنا أصحاب واذا غضب منا بيعاملنا كأولاده ويعاملنا أب وابن ولكنه كان سريع التسامح.





وكشف هشام حسن حسني عن وصايا والده النجم حسن حسني قبل وفاته قائلًأ: “أوصاني والدي قائلًا لي: “متفرطش في حب الناس ليك” ..وأيضا: “امشي عدل يحتار عدوك فيك” وأوصاني بأن نحرص علي التجمع مع إخواتي ومنتفارقش أبدا.

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