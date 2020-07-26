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أم عربية متحجرة القلب وعديمة الرحمة تقتل رضيعها فور ولادته بطريقة بشعة لا تخطر على بال ابليس وسببت صدمة للجميع

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صنعاء - ياسمين الخيامي - أم عربية متحجرة القلب وعديمة الرحمة تقتل رضيعها فور ولادته بطريقة بشعة لا تخطر على بال ابليس وسببت صدمة للجميع

اقدمت امرأة عربية على رمي طفلها الرضيع فور ولادته في كيس للقمامة لتتركه يصرخ حتى الموت بعد ان قذفت به الى برميل القمامة وفرت هاربة حسب افادة شهود عيان  .

حيث عثر عدد من عمال النظافة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على جثة رضيع حديث الولادة ملقى دون ملابس داخل كيس قمامة، بمنطقة المفروزة بدائرة مينا البصل غرب المحافظة.

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وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد مسؤولى شركة نهضة مصر المسؤولة عن جمع القمامة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة فارق الحياة داخل كيس قمامة ملقى داخل الصندوق، وفور انتقال فريق من قسم شرطة مينا البصل، إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة ملقى داخل كيس قمامة، وأمر مدير الأمن بتحرير المحضر وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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