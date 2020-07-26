شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..يمني من ابناء هذه المحافظة برتبة عقيد يقتل اخاه الصغير بطريقة مروعة ويتركه ينزف حتى الموت..لن تصدق لماذا قتل العقيد اخاه بتلك الطريقة المرعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..يمني من ابناء هذه المحافظة برتبة عقيد يقتل اخاه الصغير بطريقة مروعة ويتركه ينزف حتى الموت..لن تصدق لماذا قتل العقيد اخاه بتلك الطريقة المرعبة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..يمني من ابناء هذه المحافظة برتبة عقيد يقتل اخاه الصغير بطريقة مروعة ويتركه ينزف حتى الموت..لن تصدق لماذا قتل العقيد اخاه بتلك الطريقة المرعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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