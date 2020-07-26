الأرصاد يعلن عن النشرة الانذارية خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن النشرة الإنذارية المتوقعة لل24 ساعة القادمة بمشية الله تعالى.



وبحسب المركز، سجلت كمية امطار في محطات الرصد الجوي كما يلي :في عتق 6.2 ملم، عمران 5.6 ملم، صرفيت 5.2 ملم، الكدن 0.9 ملم ،و الكود 0.4 ملم، وكانت الامطار غزيرة خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي فلله الحمد والمنة.

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أما الوضع الجوي المتوقع، إستمرار حالة عدم الاستقرار كسمة رئيسية في الطقس على اجزاء واسعة من بلادنا.

وتوقع المركز الوطني للإرصاد يتوقع هطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة قد تكون بعضها شديدة الغزارة ، يرافقها الرياح الشديدة جدا والعواصف الرعدية العنيفة وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة عدن جنوباُ، وتمتد شرقا الى اجزاء من صحاري محافظات الجوف، مارب، شبوة وحضرموت وإلى والهضاب الداخلية لمحافظات مارب، الجوف، البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغربا الى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز و اجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل محافظات ابين وعدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها، كما توقع ان تكون حالة عدم الاستقرار وهطول الامطار اكثر شمولية وأكثر غزارة من الايام السابقة.

وأنذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.