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الأرصاد يحذر من أمطار شديد الغزارة في المحافظات الجبلية والساحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الأرصاد يحذر من أمطار شديد الغزارة في المحافظات الجبلية والساحلية

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في السواحل والمرتفعات الجبلية من أمطار شديدة الغزارة خلال الثلاثة الأيام القادمة.

 

ونصحت نشرة الأرصاد الجوية، بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية.

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كما دعا لأخذ الحيطة من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

 

وتوقع المركز طقس غائم جزئيا الى غائم، والسماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة لهطول امطار رعدية بعضها شديدة الغزارة في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات واجزاء من الهضاب الداخلية يرافقها الرياح الشديدة الهابطة.

 

وفي المناطق الساحلية أيضا توقع، طقس غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لهطول امطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة خاصة على السواحل الجنوبية والغربية واجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال

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