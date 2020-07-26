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مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف

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الجوف - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف

الجوف - الخليج 365

نهبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محتويات مكتب التربية والتعليم، وسكن الموظفين، في محافظة الجوف شمال اليمن.

 

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بنهب محتويات مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وسكن الموظفين.

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وأضاف القرشي أن المليشيات صادرت كل الأغراض والمحتويات الشخصية والعامة (من مكتب التربية وسكن الموظفين)، وعبثت بما تبقى من المكتب.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرة على محافظة الجوف مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي استمرت لأيام.

 

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