شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 26 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/492254/ آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/492258/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/492259/ (ألف باء) تؤهل مجالس الظل الشبابية في مجال التخطيط التشاركي ونموذج صنع القرار https://www.elyamnelaraby.com/492260/ Advertisements تعرف على آخر مستجدات مليونية الإدارة الذاتية في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/492261/ بن الشيخ أبوبكر يدين اعتداءات الإخوان على المتظاهرين السلميين في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/492272/ محافظ أبين يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال https://www.elyamnelaraby.com/492275/ إب.. غياب الغاز المنزلي عن الأسر يتسبب في بيع الخبز بالسوق السوداء https://www.elyamnelaraby.com/492279/ إب.. اصدار منطوق الحكم على قتلة المهندس طه التويتي https://www.elyamnelaraby.com/492280/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.