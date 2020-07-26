شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور بوتين .. عروض عسكرية هي الاضخم في العالم في عيد الأسطول البحري الروسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتفل روسيا، اليوم الأحد، بعيد أسطولها البحري الحربي، حيث ستقام عروض لسلاح البحرية في 7 مناطق روسية، أهمها مدينة سانت بطرسبورغ، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر أن تكون الاحتفالات والعروض هذه السنة أكبر من السنوات الماضية، حيث ستشارك في هذه الفعاليات 250 سفينة، وحوالي 15 ألف عسكري، ونحو 80 طائرة ومروحية.

وسيقام العرض العسكري البحري في مدينة بطرسبورغ بحضور الرئيس الروسي بوتين، الذي أوكل لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، في مايو الماضي بدء الاستعدادات للعرض التقليدي في القواعد الرئيسية للبحرية الروسية.

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وستقام الاحتفالات والعروض العسكرية في 7 قواعد بحرية في كل من بطرسبورغ، وسيفيرومورسك، وسيفاستوبل، وكسبيسكي، وبالتيسك، وفلاديفوستوك، وبيتروبافلوفسك-كامتشات.

المصدر: نوفوستي