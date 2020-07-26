مليشيا الحوثي تستهدف مساكن المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مساكن المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية في حيس ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها على مساكن المواطنين الواقعة في الشمال الغربي من المدينة. وأضافت المصادر ان وحدات القوات المشتركة قامت بتحديد مصادر النيران بدقة والرد عليها بالسلاح المناسب وتمكنت من إخمادها. يذكر أن القوات المشتركة اخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية في شارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

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