شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. اصدار منطوق الحكم على قتلة المهندس طه التويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدرت محكمة غرب إب، اليوم، حكمها على المتهمين بقتل المهندس طه التويتي.

Advertisements وقالت مصادر إن محكمة غرب إب اصدرت حكما بإعدام المتهم الأول وسجن المتهم الثاني عشر سنوات لاغتيالهم المهندس طه التويتي. وكانت أسرة القتيل تنتظر حكم المحكمة بفارغ الصبر منذ إعلان المحكمة عن نطقها بالحكم.

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