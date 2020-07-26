إب.. غياب الغاز المنزلي عن الأسر يتسبب في بيع الخبز بالسوق السوداء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 انعدمت مادة الغاز المنزلي في مدينة إب، وسط اليمن، مسببا أزمة جديدة في المواد الاستهلاكية التي تقتات عليها الأسر.

Advertisements وقالت مصادر إن رغيف الخبز يباع اليوم في مدينة إب في سوق سوداء بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي. وأضافت المصادر، أن الأهالي في إب يعيشون وضعا مأساويا بسبب انعدام مادة الغاز خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك . ويناشد أهالي إب، الجهات المختصة بسرعة التحرك لتوفير الغاز للتخفيف من أزمتهم .

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