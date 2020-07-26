محافظ أبين يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الخليج 365 - أبين

دشن محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال امذيب ،اليوم ، بمركز الأمومة والطفولة بمدينة زنجبار حملة التحصين ضد شلل الأطفال من منزل الى منزل دون الخامسة من العمر.

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وحث المحافظ ،جميع الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في مركز المحافظة والمديريات الى الاسهام الفاعل والايجابي لانجاح هذه الحملة لما تمثله من أهمية بالغة في وقاية الأطفال من هذا المرض.

من جانبه ،اوضح مدير مكتب الصحة ،أن إجمالي المستهدفين في هذه الحملة يبلغ أربعة وتسعين ألفا وتسعمائة وأربعين طفلا وطفلة