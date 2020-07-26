بن الشيخ أبوبكر يدين اعتداءات الإخوان على المتظاهرين السلميين في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

أدان الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الأعمال العدائية والهمجية التي ارتكبتها مليشيات الإخوان بحق المتظاهرين السلميين في محافظة المهرة ، وإقدامها على اختطاف رئيس القيادة المحلية بمدينة الغيضة.



وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بن الشيخ أبوبكر مع القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة المهرة، حسان مهدي بلحاف، هنأه خلاله على نجاح المليونية التي احتصنتها عاصمة المحافظة عصر السبت.

وأكد بن الشيخ أبوبكر على حق أبناء المهرة في التجمع السلمي، والتعبير عن رأيهم ، والمطالبة بتمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم.

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من جانبه، عبر مهدي عن شكره لرئيس انتقالي حضرموت وأبناء حضرموت كافة ، على مساندتهم ودعمهم الإعلامي للفعالية.

مؤكدا أن الفعالية ورغم كل العراقيل والتهديدات والأعمال العدائية التي أقدمت عليها مليشيا الإخوان في المهربهدف تعطيلها، نجحت في إيصال رسالتها.. مشيرا إلى أن أبناء المهرة الأحرار عبروا عن ارادتهم الوطنية الجنوبية الحرة، وأعلنوا وقوفهم خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتأييدهم لخطواتها السياسية والمؤسسية الهادفة لتحقيق الاستقلال الوطني الجنوبي الناجز.

ولفت إلى إن مليشيات الإخوان ، بمنعها الجماهير من أن تمارس حقها المشروع في التجمع السلمي ، أظهرت عجزها وخشيتها من أن تفضح الحشود حجمها الهزيل و تأثيرها السياسي المحدود في المجتمع المهري.

وكانت مليشيات بإمرة مهرب السلاح سالم الحريزي، انتشرت منذ يوم الجمعة، في مدينة الغيضة، ناصبة نقاطا للتقطع للمتظاهرين لمنعتهم من الوصول الى ساحة التظاهر، كما منعت مجموعة من إعلاميي حضرموت من دخول المهرة لتغطية الفعالية