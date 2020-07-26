شكرا لقرائتكم خبر عن خلافا لكل المواسم .. الكشف عن شرط أساسي لا يمكن الحج بدونه هذا العام .. وعقوبة العودة للمخالفين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أنه سيتم التعامل بجدية وحزم بلا تهاون، في حق المخالفين، وسيتم تطبيق العقوبة مباشرة وإعادتهم، ولن يتمكن مَن لم يحمل تصريحًا من الدخول إلى المشاعر المقدسة.

ووفقاً لـ”العربية” أكد “الشويرخ”، أن الاستعداد لموسم الحج لهذا العام، يختلف عن كل المواسم؛ حيث يأتي حج هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، وبناءً على ذلك، فقد تم إعداد الخطط الأمنية والتنظيمية، والخطط المتعلقة بتفويج الحجاج، وتنقلهم بين المشاعر، مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية، وما يتعلق بالأنظمة الوقائية.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما كان التعاون فترة حظر التجول، وشدد على أن عقوبة العشرة آلاف ريال التي قد تم إقرارها؛ سوف تضاعف في حال التكرار.