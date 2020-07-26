لحج : مقتل مدني في اشتباكات بين قوات عسكرية وجنود قطعوا طريقًا رئيسيًا احتجاجا على خصم مرتباتهم

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عدن - ياسمين التهامي - قُتل مدني في اشتباكات بين قوات عسكرية وجنود محتجين من اللواء 17 مشاة، مساء أمس السبت، في مديرية رأس العارة، التابعة لمحافظة لحج جنوبي البلاد.
وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365" إن جنوداً من اللواء 17 مشاة الذي يقوده محافظ لحج اللواء أحمد التركي، قطعوا الطريق الساحلي الغربي الذي يمر في مديرية المضاربة ورأس العارة ويؤدي إلى مناطق الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، على خلفية خصم مبالغ كبيرة من مرتباتهم.
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وقدمت قوات عسكرية لم تحدد بدقة تبعيتها لأي قوة في لحج، ويرجح أنها تابعة للواء 17 مشاة، إلى الطريق الساحلي وحاولت إعادة فتح الطريق لكنها اشتبكت مع الجنود المسلحين الذين اانسحبوا لاحقًا من المكان بعد مقتل أحد المدنيين الذين كانوا بالقرب من موقع الاشتباكات.
وينتمي القتيل لإحدى قبائل الصبيحة فيما تمركزت القوات العسكرية في الطريق بضع ساعات قبل أن تعود إلى مواقعها بعد فتح الخط الساحلي الذي يربط أربع محافظات هي عدن ولحج وتعز والحديدة.
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