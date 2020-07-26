شكرا لمتابعة خبر عن لحج : مقتل مدني في اشتباكات بين قوات عسكرية وجنود قطعوا طريقًا رئيسيًا احتجاجا على خصم مرتباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل مدني في اشتباكات بين قوات عسكرية وجنود محتجين من اللواء 17 مشاة، مساء أمس السبت، في مديرية رأس العارة، التابعة لمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365" إن جنوداً من اللواء 17 مشاة الذي يقوده محافظ لحج اللواء أحمد التركي، قطعوا الطريق الساحلي الغربي الذي يمر في مديرية المضاربة ورأس العارة ويؤدي إلى مناطق الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، على خلفية خصم مبالغ كبيرة من مرتباتهم.

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وقدمت قوات عسكرية لم تحدد بدقة تبعيتها لأي قوة في لحج، ويرجح أنها تابعة للواء 17 مشاة، إلى الطريق الساحلي وحاولت إعادة فتح الطريق لكنها اشتبكت مع الجنود المسلحين الذين اانسحبوا لاحقًا من المكان بعد مقتل أحد المدنيين الذين كانوا بالقرب من موقع الاشتباكات.

وينتمي القتيل لإحدى قبائل الصبيحة فيما تمركزت القوات العسكرية في الطريق بضع ساعات قبل أن تعود إلى مواقعها بعد فتح الخط الساحلي الذي يربط أربع محافظات هي عدن ولحج وتعز والحديدة.