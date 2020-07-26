شكرا لمتابعة خبر عن ( صورة نادرة ) للشيخ ” عبد المجيد الزنداني ” وهو حليق الذقن ويرتدي ملابس غربية أثناء دراسته في القاهرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة للشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو في سن الشباب.

والتقطت الصورة في فترة دراسة الشيخ الزنداني في القاهرة وقبل أن يلتحق بحركة الاخوان المسلمين في الستينيات من القرن الماضي.

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