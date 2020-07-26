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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي :العميد طارق محمد عبدالله صالح يجري أول اتصال هاتفي مع قيادات في محافظة تعز !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ول تواصل مباشر بينه وبين السلطات المعنية في المحافظة ،أجرى قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد طارق محمد عبدالله صالح، اتصالات هاتفية، اليوم السبت، مع قيادات في محافظة تعز بخصوص اقتحام ونهب منزل أحد منتسبي المقاومة في مديرية التربة وترويع أسرته واطفاله. وبحث القائد في اتصالين منفصلين بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل قضية اعتداء عناصر مسلحة على منزل المواطن محمد السماوي، أحد منتسبي المقاومة الوطنية، وكذا حماية الاسر النازحة في مدينة التربة وبقية مناطق الحجرية. وخلال الاتصالين وعد محافظ تعز وقائد المحور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجريمة وضبط الجناة. وفي وقت سابق اليوم دعا ناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويد السلطات المحلية والأمنية في المحافظة إلى سرعة التحقيق "‏في جريمة اقتحام منزل أسرة نازحة في المدينة ونهب محتوياته من قبل عناصر تخريبية وسرعة ضبط العصابة التي اقتحمت المنزل وتقديمها إلى القضاء". كما طالب المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وشؤون النازحين والمهجرين إلى إدانة هذه الجرائم ومن يقف خلفها والعمل على إيقافها فورا. ول تواصل مباشر بينه وبين السلطات المعنية في المحافظة ،أجرى قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد طارق محمد عبدالله صالح، اتصالات هاتفية، اليوم السبت، مع قيادات في محافظة تعز بخصوص اقتحام ونهب منزل أحد منتسبي المقاومة في مديرية التربة وترويع أسرته واطفاله. وبحث القائد في اتصالين منفصلين بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل قضية اعتداء عناصر مسلحة على منزل المواطن محمد السماوي، أحد منتسبي المقاومة الوطنية، وكذا حماية الاسر النازحة في مدينة التربة وبقية مناطق الحجرية. وخلال الاتصالين وعد محافظ تعز وقائد المحور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجريمة وضبط الجناة. وفي وقت سابق اليوم دعا ناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويد السلطات المحلية والأمنية في المحافظة إلى سرعة التحقيق "‏في جريمة اقتحام منزل أسرة نازحة في المدينة ونهب محتوياته من قبل عناصر تخريبية وسرعة ضبط العصابة التي اقتحمت المنزل وتقديمها إلى القضاء". كما طالب المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وشؤون النازحين والمهجرين إلى إدانة هذه الجرائم ومن يقف خلفها والعمل على إيقافها فورا.

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