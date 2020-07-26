شكرا لبحثكم عن خبر بيان رقم 1 صادر من العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت نقابة اللجنة النقابية لمطابع الكتاب بيان نقابي 1 بخصوص توقف المؤسسة عن العمل وجهتها الى فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي والأخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

نص البيان :

من العاصمة المؤقتة عدن التي بدل أبناءها الغالي والرخيص للقضاء على العدوان الحوثي ومن حضرموت التي بدلت الغالي والرخيص للقضاء على تنظيم القاعدة تتقدم نقابات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ببيانها هذا والتي تستغرب فيه عدم اهتمام مجلس الوزراء بمناقشة ما يلزم لضمان سير الإنتاج في المؤسسة وعدم توقف العمل فيها .

بعد تحرير عدن قامت قيادة المؤسسة التنفيذية بإشراف من معالي وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس ومديرها التنفيذي د. محمد عمر باسليم وبتعاون قيادات وعمال فرعي عدن وحضرموت وبدعم مجلس الوزراء السابق بنقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن واستئناف عملها في عام 2017وتم تنظيم العمل وساهم الكل في إنجاح الخطط بحسب المخصصات المالية المتاحة لطباعة الكتاب المدرسي وارتفع انتاج وتوزيع الكتاب المدرسي إلى أكثر من 10 مليون كتاب للعام الماضي والمؤسسة لديها القدرة على طباعة كل ما يحتاج ابنائنا الطلاب

وفي هذا العام 2020 كنا نتوقع أن تتحسن الظروف ويتم صرف مخصصات الطباعة لكي يستمر العمل والإنتاج في المطابع لا أنه للأسف الى الان لم يتم صرف قيمة ما تم طباعته من بداية العام والبالغ 2 مليار ريال

كما أن المؤسسة لم تستطيع انزال مناقصة شهر أغسطس في عام 2019 لعدم تواجد الحكومة حينها في عدن وتعليق عمل مجلس الإدارة بسبب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس 2019 وتم انزال مناقصة في يناير 2020 وتم استكمال كافة الإجراءات القانونية وتم رفعها لمجلس الوزراء لاختيار الشركة الفائزة في ابريل ومنذ ذألك التاريخ لم يقم مجلس الوزراء بمناقشة هذا الموضوع وتعثرت المؤسسة وتوقف الانتاج فيها لنفاذ مخزون الورق

وعليه فإن نقابات المؤسسة تطلب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بصرف مستحقات طباعة الكتاب المدرسي التي تم طباعتها كون رواتب العمال ستتوقف هدا الشهر وكدا إقرار مناقصة استيراد الورق لطباعة الكتاب المدرسي وصرف مخصص طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2020/2021

وللأسف فإننا نقول للآباء والتلاميذ أن هدا العام الدراسي سيبدأ من غير كتاب مدرسي ولم تستطيع المؤسسة طباعة اي كتاب كون مجلس الوزراء لم يقر مناقصة الورق الخاص بطباعة الكتاب المدرسي ووزارة المالية لم تدفع ريال واحد المؤسسة خلال عام 2020 إلى يومنا هذا

ونحن كنقابات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وكم ممثلين للعمال في عدن وحضرموت نوكد على حقنا في الدفاع عن المؤسسة بكافة الطرق وسبل المشروعة لما فيها مصلحة العمال والتلاميذ والمجتمع

والله من وراء القصد

اللجنة النقابية لمطابع الكتاب

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اللجنة النقابية لمطابع الكتاب المدرسي حضرموت اللجنة النقابية لمطابع الكتاب المدرسي عدن المعلا صادر بتاريخ26/7/2020

لمدرسي عدن المنصورة

صادر بتاريخ 26/7/2020م صادر بتاريخ 26/7/2020

نسخه مع التحية

1. المدير العام التنفيذي

2. معالي وزير التربية

3. محافظ محافظة عدن

4. مكتب رئاسة الجمهورية

5. الاتحاد العام لنقابات عمال عدن

6. النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية

7. الجهات داتا الاختصاص

8. الصحافة.