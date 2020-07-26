شكرا لبحثكم عن خبر ظهور ثعابين بأحجام كبيرة وسط محطة الحسوة في عدن .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تظهر ثعابين بين فترة واخرى في محطة الحسوة بالعاصمة المؤقتة عدن وتشكل خطر على اعمال مسب افاداتهم. فقد تمكن موظفي محطة الحسوة للكهرباء في العاصمة عدن من قتل ثعبان كبير. وقال موظفون بالمحطة ان الثعبان هذا ليس الاول بل تم قتل العشرات من قبله خلال شهر. Advertisements وناشد العمال قيادة المحطة الحسوة للمرة الاخيرة بتوفير اضاءات في مواقع العمل. وحملوا المسؤولية الكامله اذا حدث لاي عامل اي مكروه من التعابين لعدم وجود الاضاءات. واختتموا بالقول محطة الحسوة عند استلامنا النوبة تحت ارجلنا ثعبان طوله نص متر .

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