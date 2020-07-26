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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات مليونية الإدارة الذاتية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
الخليج 365 - المهرة
أكدت مصادر خاصة أن المليونية التي دشنتها القيادة المحلية في محافظة المهرة، شرق اليمن، بدأت في موعدها رغم العراقيل والتحديات التي وضعتها عناصر الإخوان أمام الجماهير الجنوبية.
وأقدمت المليشيات الإخوانية على اختطاف سالم عبيد، رئيس الادارة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، من منزله اليوم السبت.
وقالت المصادر إن خدمة الإنترنت أصبحت متردية لتعتيم المليونية في محافظة المهرة وشل الحركة الإعلامية هناك.
وكشفت المصادر أن الوفود الجنوبية لم تستطع الوصول إلى مدينة الغيضة من قبل السلطات الإخوانية التي منعت الجماهير والإعلاميين بشكل خاص، في حين تمكن بعض المشاركين من الوصول إلى الساحات مشيا على الأقدام.
وقالت مصادر أخرى إن المليشيات الإخوانية في المهرة تتلقى تعليمات من الإرهابي سالم الحريزي، لتعطيل سير المليونية، مشيرة إلى أنه هدد بتفجير الساحات في حال أقيمت المليونية.
وأضافت المصادر، أن قبائل المهرة لعبت دورا مهما في تأمين الساحات من عصابات ومليشيات الإخوان في مدينة الغيضة، ولولاها لما نجحت المليونية.
وتابعت المصادر، إن العصابات التي تنتشر في محافظة المهرة تعمل في تهريب المخدرات وتتعاطاها، والأعمال الإجرامية التي تمارسها بها بحق المتظاهرين السلميين تعد مخالفة للقانون والأعراف الدولية.
ومن جانب آخر، أفادت أنباء عن الإفراج عن رئيس الادارة المحلية بالمجلس الانتقالي بالمهرة، سالم عبيد، في حين لم يتم تأكيد هذا الخبر رسميا.
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