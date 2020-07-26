(ألف باء) تؤهل مجالس الظل الشبابية في مجال التخطيط التشاركي ونموذج صنع القرار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش، بالشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطي (NED)، يوم السبت، تنفيذ ورشة العمل حول التخطيط التشاركي ونموذج صنع القرار، ضمن مشروع التمكين السياسي للشباب - الجيل الرابع. وتستهدف الورشة الشباب الأعضاء في مجالس الظل المحلية الشبابية، التابعة لمشروع التمكين السياسي، والذي عمل خلال السنوات الماضية في أربع مديريات بمحافظة عدن، هي: (صيرة، خورمكسر، المعلا، والمنصورة). حيث تعرف الشباب المشاركون في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، على مفاهيم التخطيط التشاركي، ونماذج اتخاذ القرار في السياسات العامة، كما اطلعوا على آلية عمل أحد النماذج في مجال تحليل وتفكيك المشكلات. ومن المقرر أن يتعرف المشاركون، في الورشة التي يقدمها الاستشاري الدكتور أحمد مبارك بشير، على خطوات إعداد خطط استجابة طارئة لمعالجة المشكلات والقضايا المجتمعية التي تعاني منها المجتمعات المحلية في عدد من مديريات محافظة عدن.



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