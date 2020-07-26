شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سنوات .. شاهد امتلاء سد ”شاحك” في خولان الذي قيل أنه انفجر وأغرق صنعاء قبل شهرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لسد شاحك الذي قيل أنه انفجر قبل شهرين وتسبب في سيول كارثية على أجزاء واسعة من العاصمة صنعاء. وأظهرت الصور والفيديو امتلاء السد بمياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها عموم المحافظات اليمنية خلال الأيام الأخيرة نتيجة المنخفض الجوي. Advertisements وأفاد سكان محليون بأن سد يمتلأ بالمياه لأول مرة على مدى سنوات حيث ظل السد فاضيا حتى هذه الأيام. وبحسب السكان فإن السد كان فاضيا يوم انتشار خبر انفجاره وتدفق مياهه على العاصمة صنعاء. وأشار السكان إلى أن السيول التي تسببت بأضرار كارثية على أحياء واسعة من العاصمة صنعاء حينها كانت بسسب أمطار غزيرة جدا على قرى قبل السد باتجاه العاصمة.

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