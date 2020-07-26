شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق زعيم الحوثيين يظهر في صنعاء بعد اختفاءه عن الأنظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثيين الأكبر, يحيى بدر الدين الحوثي، السبت في العاصمة صنعاء بعد اختفاءه عن الأنظار طوال خمسة أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الجماعة عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها دوليا يحيى بدر الدين الحوثي وفق ما نقلته وكالة سبأ بنسختها في صنعاء. Advertisements وناقش الجانبان سير عملية الإعداد والتحضير للعام الدراسي الجديد 2021- 2020 م وخطة الوزارة للعام الدراسي القادم والترتيبات الصحية اللازمة لتجنيب الطلاب والطالبات والمعلمين مخاطر وباء كورونا.

وطوال الفترة الماضية، لم يظهر الحوثي بشكل رسمي وكان آخر ظهور له منتصف مارس الماضي خلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية لمدراء الإعلام التربوي والقناة التعليمية بصنعاء.

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