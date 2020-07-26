شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تدخل على خط الأزمة اليمنية توجه دعوة هامة للحكومة الشرعية.. مالذي تضمنته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخرت الدوحة من التصريحات الإعلامية التي أطلقها وزير الإعلام اليمني في حكومة الشرعية معمر الإرياني والذي اتهم فيها قطر بالتدخل في الشأن اليمني .

ودعا مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي مسؤولين يمنيين للعمل على تحقيق الاستقرار للشعب اليمني بدلا من استخدامه لتصفية حسابات خاصة.

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وقال الرميحي في تغريدة على حسابه بتويتر “رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم”.



ودعا المسؤول القطري الأرياني وزملاءه للعمل على إيجاد “حلول لقضيتهم من داخل اليمن”، وتحقق الاستقرار للبلد والشعب، مع ضرورة “تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى”.

وكان الأرياني قد ذكر في تغريدته أن الدوحة عملت إعلاميا على شغل الرأي العام بما أسماها “أزمات جانبية” مما جعلها لا “تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران”، داعيا قطر إلى مراجعة مواقفها.

الدوحة تدخل على خط الأزمة اليمنية

جاء ذلك ردا على تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني انتقد فيها قطر، وزعم أن سياساتها باتت “متناغمة” مع الحوثيين.