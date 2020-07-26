شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تعلن خبر غير سار ومؤسف لكل موظفي الدولة ومن اليوم ليس أمام كافة اليمنيين سوى هذا الخيار الوحيد بشأن المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أحمد دارس ،حجم الكميات النفطية المنهوبة من قبل قوات التحالف خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أنه لو لم يتم سرقة العائدات النفطية اليمنية لتمكنت الحكومة من صرف الرواتب لكل موظفي اليمن.

وقال الوزير دارس لقناة المسيرة إن الكميات النفطية المنهوبة من التحالف خلال عام 2018 بلغت 18 مليون برميل، وخلال 2019 بلغت 29 مليون و500 ألف برميل.

ولفت إلى أن قوى التحالف تنهب النفط اليمني وتذهب عائداته إلى البنوك السعودية بينما شعبنا يعاني من نفاد هذه المشتقات.

وبين وزير النفط أن كلفة المشتقات النفطية المنهوبة من قوى التحالف خلال العام 2018 فقط بلغت مليار و250 مليون دولار.

وأوضح أن بعض التجار يتم التنسيق معهم من المرتزقة والتحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية.

Advertisements

وأكد الوزير دارس أنه لو لم يتم سرقة العائدات النفطية اليمنية لتمكنت الحكومة من صرف الرواتب لكل موظفي اليمن.

وأضاف بالقول: لا نملك سوى خيار المواجهة لنتمكن من فك الحصار والضغط على قوى التحالف لإيصال المشتقات النفطية لليمن.

وأضاف أن الخيار الوحيد أمام الشعب اليمني هو الاعتماد على الله والقوات المسلحة ودخول المواجهة بكل قوة لوقف التحالف ورفع الحصار.

من جانبه قال مدير إيرادات النفط بوزارة المالية سليم الجعدبي إنه تم نهب أكثر من 120 مليون برميل نفط منذ بداية التحالف بقيمة اجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عام.

وأضاف: عندما نتكلم عن سفينة واحدة من 3 سفن نستطيع أن نقول أن السفينة الواحدة وحدها يمكن أن تغطي أكثر من نصف مرتب لكافة أبناء الشعب اليمني ناهيك عن 3 سفن.

ولفت الجعدبي إلى أن الموانئ التي يتم نهب النفط من خلالها هي ميناء رضوم وميناء الشحر إلى جانب ميناء نشيمة وكلها يتم عبرها تهريب النفط وما يتم اكتشافه أقل بكثير مما لا يتم الإفصاح عنه.